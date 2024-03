13 baux délivrés pour la mesure des vents en Haute-Côte-Nord

Le potentiel éolien de l’arrière-pays de la Haute-Côte-Nord n’est pas seulement connu par Hydro-Québec. D’autres promoteurs s’y intéressent depuis près de 20 ans. À l’heure actuelle, 13 baux délivrés par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) sont actifs sur le territoire de la MRC.

Ils sont destinés à « des fins d’équipement de mesure des vents ou d’instruments météorologiques », confirme Jean-Pierre D’Auteuil, responsable des relations médias au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

« Le MRNF ne dispose pas d’information sur les aménagements en place sur chacun des terrains loués », précise-t-il.

Les 13 baux actifs sont situés au nord entre Forestville et Les Escoumins. C’est l’entreprise Innergex qui fut la première à y mesurer le vent de ce secteur. En octobre 2005, elle louait son premier bail. Aujourd’hui, elle en possède deux.

Un an plus tard, le Conseil des Innus de Pessamit a installé des équipements de mesure à proximité. Il est maintenant locataire de cinq des 13 baux actifs.

Plus récemment, le 1er août 2022, Énergies renouvelables Invenergy Canada a commencé à s’intéresser au potentiel de la Haute-Côte-Nord. La compagnie, qui possède et exploite des installations de production et de stockage d’énergie renouvelable, mesure les vents à quatre endroits différents.

Finalement, Développement Éolectric, entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine éolien, loue deux baux du MRNF depuis le 1er novembre 2023.

Annonciateur d’un projet ?

Selon le ministère, ces locations de baux ne signifient pas nécessairement qu’un projet verra le jour à cet endroit. « Il s’agit davantage d’une collecte d’informations effectuée par des promoteurs que d’une première phase d’un projet », explique M. D’Auteuil.

Le porte-parole divulgue qu’aucun appel d’offres éolien visant la Haute-Côte-Nord n’est actuellement en cours ou en préparation.

Rappelons que les résultats du dernier appel d’offres éolien ont été rendus publics à la fin janvier 2024. Hydro-Québec a retenu huit soumissions totalisant 1 550 mégawatts d’énergie éolienne.

Une étude sur l’inventaire du potentiel éolien exploitable du Québec, réalisée en 2005 par la firme Hélimax, a confirmé que « le potentiel éolien est effectivement intéressant sur la Côte-Nord ».