La MRC de La Haute-Côte-Nord reçoit 100 000 $ pour son développement culturel

Une somme de 160 000 $ est octroyée par Québec sur la Côte-Nord afin de soutenir des initiatives culturelles. La MRC de La Haute-Côte-Nord obtient 100 000 $ et la Ville de Baie-Comeau met la main sur 60 000 $.

Ces aides financières ont été attribuées en marge des ententes de développement culturel et des ententes sectorielles de développement pour l’exercice 2023-2024.

Accordées en vertu du programme Aide aux initiatives de partenariat, elles permettront de soutenir le développement et la vitalité culturelle des régions au profit des citoyens, assure le gouvernement du Québec, par voie de communiqué.

Grâce aux ententes de développement culturel, les municipalités et les MRC pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et leurs besoins.

« Soutenir le développement de la culture et des communications en permettant une offre adaptée à la réalité de notre région, c’est aussi encourager le partenariat entre les différents acteurs qui sont engagés à se concerter pour la vitalité culturelle de notre région », affirme le député de René-Lévesque, Yves Montigny.



À l’échelle nationale, 167 municipalités et MRC recevront une aide financière gouvernementale totalisant plus de 9,3 M$.

« Nos municipalités et MRC sont des partenaires essentiels au développement culturel de nos régions. Avec cet investissement de 9,3 M$ de notre gouvernement, auquel s’ajoutent des investissements provenant des municipalités et des MRC, on vient soutenir la mise en place d’initiatives culturelles locales adaptées », témoigne le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Notons que les sommes octroyées par le ministère dans le cadre d’une entente de développement culturel sont la plupart du temps égalées par les municipalités et les MRC.