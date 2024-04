Drakkar : Jean-François Grégoire nommé entraîneur-chef de l’année

Jean-François Grégoire, du Drakkar de Baie-Comeau, remporte le Trophée Ron-Lapointe à titre d’entraîneur-chef de l’année. La LHJMQ vient tout juste d’en faire l’annonce.



À sa quatrième saison derrière le banc de Baie-Comeau, Grégoire a mené le Drakkar à des records d’équipe de 53 victoires et 109 points, le 11e total le plus élevé de l’histoire de la LHJMQ.



Sa troupe a terminé au premier rang de la ligue en défense (163 buts contre), troisième en attaque (290 buts) et en désavantage numérique (81,2%) et quatrième en avantage numérique (25,7%).

« On savait que le Drakkar avait une bonne formation, mais on ne s’attendait pas à ce qu’il domine la saison 2023-2024 de la sorte », affirme la LHJMQ, par voie de communiqué.



Les deux autres finalistes étaient Gilles Bouchard du Phoenix de Sherbrooke et Sylvain Favreau des Voltigeurs de Drummondville.