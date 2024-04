Pessamit : Des ados sensibilisés à la violence amoureuse

Sachant que la région arrive au premier rang en termes de violence conjugale dans la province, plusieurs organismes de la région tentent de faire baisser ces statistiques. De jeunes autochtones ont pu être sensibilisés à cette réalité et pourront ainsi tenter de vivre des relations amoureuses le plus saines possible.

Les adolescents du secondaire débutent pour quelques-uns des idylles. Les signes précurseurs de la violence amoureuse peuvent être subtils à l’occasion.

Afin de combattre ce fléau, les élèves ont pu circuler à l’intérieur d’un univers d’effets spéciaux interactifs pour être témoin de l’évolution de la vie amoureuse du couple et reconnaître la manifestation des différents types de violence.

Nathalie Hervieux, intervenante du volet violence famille dans la communauté de Pessamit, a confirmé au Manic que les 75 jeunes de la communauté de secondaire trois, quatre et cinq ont été conscientisés par l’activité.

« Il y en a plusieurs qui posaient des questions, qui ont réagi et on voyait dans leur expression faciale qu’ils avaient compris des choses importantes », confie-t-elle.

« Ç’a eu un impact », selon Mme Hervieux, qui précise que la violence psychologique est la forme de violence qui a été le plus comprise par les jeunes.

« Même si c’est invisible, ils ont compris que ça peut arriver dans leur entourage, sur eux ou même par eux », exprime-t-elle.

L’intervenante en violence famille souhaite poursuivre sa mission de sensibilisation en organisant d’autres activités de ce genre, et ce, pour tous les âges.

La visite guidée des Couloirs de la violence amoureuse dure environ 40 minutes et s’effectue par groupe de quatre élèves accompagnés par une ressource de confiance.

Ils quittent avec des pistes de solutions et les coordonnées des ressources professionnelles pouvant les aider et répondre à leurs questions.

L’outil Les couloirs de la violence amoureuse, qui est né au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2008, a été présenté à Pessamit pour une première fois les 24 et 25 avril. Le même outil avait déjà été présenté il y a plus de dix ans dans la Manicouagan et depuis, plusieurs changements y ont été apportés.

Outil pédagogique interactif pour sensibiliser les adolescents, il vise à diminuer la progression des violences conjugales sur le territoire. Depuis plus de 16 ans, il voyage à l’échelle internationale pour tenter de faire reconnaître les violences à l’intérieur d’une relation amoureuse.