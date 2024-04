La gestionnaire Geneviève Biron est nommée à la tête de Santé Québec

La gestionnaire Geneviève Biron, ancienne présidente et directrice générale de Biron Groupe Santé, a été nommée à la tête de la société d’État Santé Québec.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en a fait l’annonce lundi après-midi à Québec.

Mme Biron, qui ne détient plus d’intérêt dans son entreprise familiale, a été nommée pour un mandat de trois ans.

«J’arrive aujourd’hui avec un regard différent sur notre système de santé, je veux contribuer à une approche et une vision innovantes», a-t-elle déclaré.

«Mon focus, c’est sur l’accès. (…) Cette motivation s’insère dans un objectif plus grand qui est de rehausser la confiance des Québécois face au système de santé», a-t-elle ajouté, avec l’approbation du ministre.

Le ministre Dubé a aussi annoncé la nomination de Frédéric Abergel comme vice-président exécutif aux opérations et à la transformation. M. Abergel était président-directeur général du Centre hospitalier de l’Université de Montréal depuis 2023.

«Si on veut obtenir des résultats différents, on doit réfléchir et agir différemment. Mme Biron et M. Abergel, c’est le duo complémentaire de gestionnaires dont les Québécois ont besoin», a souligné le ministre.

L’agence Santé Québec a été instaurée en vertu de l’adoption du projet de loi 15 — adopté sous le bâillon en décembre dernier — par l’Assemblée nationale.

La dirigeante de Santé Québec sera la cheffe d’orchestre de l’entièreté du réseau de la santé et elle aura pour principal mandat de coordonner et d’évaluer la prestation de services de santé et de services sociaux de la nouvelle agence.

Mme Biron devra aussi s’assurer de la disponibilité des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de Santé Québec.

La dirigeante de la nouvelle société d’État gagnera 652 050 $ par année pour les deux premières années de son mandat.