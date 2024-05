La tournée À vos marques! s’arrête à Baie-Comeau

Des personnes ayant une limitation fonctionnelle provenant des quatre coins de la Côte-Nord participeront à des épreuves sportives et adaptées dans le cadre de la tournée À vos marques!

L’événement s’arrêtera au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau le 7 mai, dès 9 h 30.

« C’est plus d’une centaine de personnes à besoins particuliers provenant des établissements scolaires et des organismes membres de l’ARLPH Côte-Nord des secteurs de la Haute-Côte, Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau qui participeront à cette journée mémorable », confirme Céline Archambault, directrice régionale de l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) de la Côte-Nord.

Organisée par AlterGo Événements en collaboration avec l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord, la tournée À vos marques! recrée un contexte de compétitions sportives avec une cérémonie d’ouverture, un réchauffement collectif, des épreuves sportives et une remise de prix protocolaire.

Lors de cette journée, les athlètes prendront part à 5 épreuves d’athlétisme comprenant du saut, des lancers, un circuit fonctionnel, et plus encore. De plus, une zone d’animation avec essais de sports adaptés permettra aux participants de tester leurs habiletés.