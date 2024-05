Pessamit rend hommage à ses femmes disparues ou assassinées

À l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation aux femmes et filles autochtones disparues et assassinées, la communauté innue de Pessamit a inauguré un nouveau monument en leur honneur.

À 13 h, le 5 mai, la population était invitée à l’intersection de la rue Ashini et de la route 138 pour cette inauguration et commémoration.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et la cheffe de Pessamit, Marielle Vachon, ont adressé quelques mots aux gens présents avant le dévoilement.

« Je vous regarde ici, les familles qui sont endeuillées, qui ne pourront jamais oublier leur fille qui a été assassinée ou disparue. Je crois que le plus difficile est le souvenir de la mère qui a le cœur déchiré et qui jamais ne pourra être réparé », a témoigné avec émotion Mme Vachon.

Après l’interprétation d’un chant touchant et un discours émotif par deux aînés de la communauté, l’heure était à la danse traditionnelle. Les jeunes ont également contribué à la cérémonie par la musique et le chant.

Le monument a été fabriqué par le Centre d’innovation des Premiers Peuples à Gatineau. À proximité de la statue, on retrouvait les photos de six filles disparues ou assassinées de Pessamit, soit Délima Jeanne Copeau, Nicole Rousselot, Sonia Copeau, Éliane Hervieux, Jacky Vollant et Marie-Angèle Tshernish.

L’organisation espère souligner cette journée annuellement dans l’avenir.