Un événement sportif adapté qui fait sensation sur la Côte-Nord

Le Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau a été l’hôte de la Tournée À vos Marques ! le 7 mai. Il s’agit d’un événement sportif rassemblant des personnes ayant une limitation fonctionnelle provenant des quatre coins de la Côte-Nord.

Elles ont pu participer à diverses épreuves sportives et adaptées, organisées en collaboration par AlterGo Événements et l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Côte-Nord.

C’est la première fois que le tournoi se déplace sur la Côte-Nord, après la Gaspésie et Chicoutimi.

« Ça a bien fonctionné donc on l’étend à d’autres régions. Cet événement est inspiré du Défi Sportif Altergo qui a lieu à Montréal depuis 41 ans où on avait 5 000 athlètes du scolaire cette année. Il y avait beaucoup de gens dans les régions qui se plaignaient de ne pas pouvoir venir, car c’était trop loin. On a eu l’idée de se déplacer en collaboration avec les ARLPH », dévoile François Girouard, coordonnateur à la programmation sportive, organisateur de l’événement et représentant d’AlterGo Montréal.

Il souligne l’importance de cet événement pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, soit de santé intellectuelle, mentale ou physique de tous les âges entre 5 à 70 ans.

« L’intention est de revenir chaque année pour que les personnes qui participent aient le réflexe de s’entraîner toute l’année dans l’objectif de revenir à l’événement au printemps. On le fait au printemps, car on travaille beaucoup avec les écoles, et on veut que, dès la rentrée scolaire, les élèves s’entraînent dans le but ultime de venir à notre événement », ajoute M. Girouard.

Quant à la participation, l’organisateur se montre satisfait du nombre de participants pour cette première édition. « On est très content de la participation. Cent personnes pour une première année, c’est très bien. On espère que les gens vont apprécier et que ça va grandir. »

Céline Archambault, directrice régionale de l’ARLPH Côte-Nord, exprime également sa satisfaction quant à la réussite de l’événement.

« L’objectif de la Tournée À vos Marques ! c’est de les faire bouger partout au Québec en réunissant des athlètes. L’importance de la participation, c’est un concept de camaraderie, dans le respect de chacun et du respect du temps de chacun pour que ça soit équitable pour n’importe quel type de handicap. Il y en a vraiment qui veulent se dépasser », partage-t-elle.

Mme Archambault met en lumière l’aspect social et émotionnel de cette journée pour les participants.

« Une journée comme ça apporte des opportunités de bouger et de venir vivre une expérience physique et sociale. Ils sont jumelés avec des gens qu’ils ne connaissent pas, ils se sentent vraiment comme un athlète. Alors, rencontrer d’autres personnes, voir la différence dans son prochain, se lancer des défis et sortir de leur zone de confort. Dans l’impact se dégage une fierté pour les participants », témoigne la directrice régionale.

Céline Archambault souligne le travail en amont nécessaire pour la réalisation d’un événement sportif de cette envergure à Baie-Comeau.

« C’est AlterGo Montréal qui organise ça. Ça doit prendre 6 ou 8 mois, et on le fait en collaboration avec l’Association régionale. Moi, j’ai trouvé l’endroit, le traiteur, les bénévoles avec un groupe de 35 bénévoles pour 104 participants. »

La Tournée À vos Marques ! a été un grand succès, dépassant les attentes des organisateurs et offrant aux participants une journée d’activités sportives adaptées et de rencontres enrichissantes.

Le club de judo de Baie-Comeau a offert une démonstration aux gens présents. Photo Charlotte Vuillemin