Tout sous un même toit au Centre de Dépannagedes Nord-Côtiers

Depuis lundi, le Centre de Dépannage des Nord-Côtiers rassemble tous ses services à une seule et même enseigne. En effet, le conseil d’administration de l’organisme a fait l’acquisition d’un immeuble situé au 4 rue Pelchat aux Escoumins. Un investissement judicieux qui aura des répercussions majeures sur le milieu.

C’est un investissement total d’environ 105 000 $ pour l’organisme qui prend ainsi une expansion attendue depuis quelques années. Des services centralisés, bonifiés et la réception de dons, permettront ainsi au Centre de Dépannage des Nord-Côtiers qui dessert les localités de Sacré-Cœur-Tadoussac jusqu’aux Escoumins, « de développer davantage le secteur ressourcerie du commerce actuel, tout en y proposant de nouveaux produits et services », souligne la coordonnatrice Nathalie Beaudoin.

Ce projet, aboutissement de près d’un an de travail, favorisera la création d’au moins deux emplois supplémentaires.

Nouveaux services

La formule bonifiée de l’organisme proposera aux clients et donateurs actuels et futurs de la Friperie, de se départir comme toujours de leurs vêtements et de leurs articles de maison, de décoration et autres. À cela s’ajoute le dépôt de meubles, appareils électriques ou électroniques et même les électroménagers en bonne condition.

Un service de congélateur communautaire sera mis à la disposition des clients en collaboration avec des commerces de la région. Le dépannage d’articles scolaires fait également partie de l’offre, alors que les élèves en besoin du secteur en bénéficieront gratuitement.

« Nous sommes vraiment heureux de cet avancement, précise le président du Centre de dépannage des Nord-Côtiers depuis toujours, Yvan Lessard. Avant nous n’étions pas vraiment reconnus au niveau des programmes de financement. À force de cogner aux portes, nous recevons des subventions sur une base régulière ».

Le président se réjouit également que la nouvelle adresse du Centre de dépannage soit accessible directement. « Avant nous étions dans la bâtisse de la FADOQ au 2e étage, c’était plus difficile pour les personnes à mobilité réduite notamment. Mais cela nous convenait. Par chance que nous avons eu la FADOQ pour démarrer », précise M. Lessard.

Outre l’achat du bâtiment au coût de 58 000 $, ce sont près de 48 000 $ qui ont été investis en travaux de rénovation. Les partenaires de l’organisme sont le CISSS de la Côte-Nord via le programme de soutien aux organismes communautaires qui a contribué à la mise de fonds de 50 000 $, la MRC de La Haute-Côte-Nord a consenti une somme de 15 000 $, Centraide, Béton Provincial des Escoumins, Les Constructions SRV des Bergeronnes et la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.