Mise à niveau de la campagne de désistement des armes à feu

De concert avec les nouvelles orientations provinciales, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord en collaboration avec la Sûreté du Québec et le CISSS Côte-Nord, propose une nouvelle version remaniée du Programme d’entreposage et de désistement des armes à feu.

En prenant en considération les réalités régionales spécifiques à la Côte-Nord, le Programme inclut l’aspect entreposage sécuritaire ainsi qu’un aide-mémoire interactif mis à la disposition de tous. « Cette action vise à sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance d’un entreposage plus responsable des armes à feu fonctionnelles et du désistement des armes inutilisées ou désuètes », mentionne dans un communiqué émis le 16 septembre, la directrice générale du Centre de prévention du suicide Côte-Nord, Gladys Tremblay.

Nouveau matériel promotionnel

Le dépliant interactif Sécurité et armes à feu remplace le Guide de conduite distribué en 2009. Le nouveau pamphlet aborde l’attitude à adopter quand une personne en détresse a accès à une arme à feu, mais aussi les informations relatives à un entreposage sécuritaire, la marche à suivre pour se désister d’une arme à feu et les ressources qui peuvent venir en aide lors d’une situation impliquant des armes à feu.

« Cet outil sera mis à la disposition des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux par le CISSS de la Côte-Nord, de même qu’à la population générale par nos nombreux collaborateurs, soit les Associations de chasseurs et de pêcheurs et les zecs de la région, les agents de la faune, les détaillants spécialisés en armurerie et la Sûreté du Québec », ajoute madame Tremblay.

Le programme sera utilisé dans le cadre du Programme d’éducation en sécurité et en conservation de la faune et lors des cours d’Initiation à la chasse avec arme à feu.

La Sûreté du Québec poursuivra ses interventions de concert avec le Centre de prévention du suicide pour le désistement d’armes à feu, selon les termes de l’entente établie en 2009. « Le Centre de prévention du suicide versera toujours au cédant un montant symbolique de 20 $ pour chaque arme remise, ajoute la directrice générale du CPS. En bonus, les cédants recevront dès maintenant un verrou de pontet afin de sécuriser les armes restantes à la maison ».

Une trousse promotionnelle fait partie de la nouvelle campagne et afin de mieux faire connaître le Programme et renforcer les liens existants, des rencontres dans les différentes communautés autoch-tones de la région sont prévues.

Statistiques

Les données du registre des armes à feu obtenues par La Presse en 2013 font état de 1,7 million d’armes répertoriées au Québec, dont plus de 400 000 se trouvaient en territoire nord-côtier.

Selon les statistiques fournies par le Centre de prévention du suicide Côte-Nord, la présence d’arme à feu dans un foyer augmente de 5 fois le risque de suicide. La majorité des suicides par arme à feu sont commis avec une armes qui n’appartient pas à la personne en détresse et statistiquement parlant, c’est près de 30 % des suicides chez les enfants de 14 ans ou moins qui sont commis avec une arme à feu.

« Il devient donc prioritaire de limiter l’accès aux armes à feu en toutes circonstances pour le bien-être collectif », conclut Gladys Tremblay.