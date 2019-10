La vaccination contre la grippe s’amorce bientôt

Les premiers jours de novembre se suivent et se ressemblent sur la Côte-Nord et au Québec avec le début de la campagne de vaccination contre la grippe.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et les centres de santé autochtones invitent la population à profiter de leurs nombreuses cliniques de vaccination pour recevoir le vaccin qui les protégera contre l’influenza.

L’invitation concerne particulièrement les personnes âgées de 6 mois à 74 ans atteintes de maladies chroniques, comme le diabète, les maladies du cœur, des poumons, des reins ou autres. Les personnes âgées de 75 ans et plus, qui sont plus à risque de complications en cas de grippe, devraient également se faire vacciner.

En plus de ces deux groupes cibles, les femmes enceintes, les résidents en centres d’hébergement et de soins de longue durée ou encore en ressources intermédiaires et la population vivant dans les communautés éloignées et isolées, notamment en Minganie, en Basse-Côte-Nord, à Fermont, à Schefferville et à Kawawachikamach, devraient également s’assurer de recevoir le vaccin.

Pour tous les groupes identifiés, le vaccin est gratuit. Même chose pour les aidants naturels, les personnes vivant sous le même toit qu’une personne faisant partie d’un groupe à risque ainsi que les travailleurs de la santé.

L’horaire des cliniques de vaccination est disponible sur le site Internet et la page Facebook du CISSS de la Côte-Nord. Il sera aussi publié dans les médias.

Enfin, au-delà de la vaccination antigrippale, des mesures d’hygiène de base permettent de se protéger. Le lavage fréquent des mains, le fait de se couvrir la bouche et le nez avec un papier-mouchoir ou le pli de son coude pour tousser ou éternuer en font partie.

Rappelons aussi que le vaccin contre le pneumocoque est aussi recommandé et offert gratuitement aux personnes de 65 ans et plus et à celles atteintes de certaines maladies chroniques.