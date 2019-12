Le petit Boris a besoin d’une chambre hyperbare

Jennifer Smith Charron, originaire de Colombier, a lancé une campagne de financement sur le réseau social Facebook le 4 décembre afin d’amasser des fonds pour l’achat d’une chambre hyperbare pour son fils Boris, au coût de plus de 25 000 $.

Né à 24 semaines par césarienne d’urgence, Boris Lacombe ne s’en est pas sorti indemne. « Après analyses et recherches en génétique, le diagnostic est tombé. Boris est un cas unique mondialement. Il est atteint de microdélétion du chromosome 1, ce qui signifie qu’il a 73 gènes manquants. Il aura donc une déficience intellectuelle de légère à sévère », explique sa mère.

« Après analyses et recherches en génétique, le diagnostic est tombé. Boris est un cas unique mondialement. Il est atteint de microdélétion du chromosome 1, ce qui signifie qu’il a 73 gènes manquants. » – Jennifer Smith Charron

Âgé de 16 mois, il est impossible de savoir ce que l’avenir lui réserve, mais chose certaine, une chambre hyperbare lui serait extrêmement bénéfique. « Je crois fermement qu’un traitement intensif peut favoriser la qualité de vie de Boris et l’aider aux niveaux neurologique, moteur, musculaire et bien plus », de mentionner madame Smith Charron.

Toutefois, ce traitement n’est pas couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Très dispendieux, il en coûterait plus de 18 000 $ pour en avoir une à la maison. « Je dois donc me tourner vers la location, dont les frais par mois sont de 1 500 $ à 3 000 $. Le traitement recommandé est d’une heure par jour, tous les jours pendant trois mois », ajoute la jeune maman monoparentale de trois enfants.

Soutien

La thérapie hyperbare offre de nombreux bienfaits tels que l’amélioration des capacités langagières, de la force musculaire, du tonus musculaire, de la qualité du sommeil et du niveau d’énergie, des capacités cognitives, du système digestif et de l’appétit, des aptitudes sociales et du système immunitaire, entre autres. « Boris est un candidat idéal pour ce type de traitement », de mentionner Jennifer Smith Charron.

L’équipe multidisciplinaire du Programme de soins complexes (PSIC) du CHU Ste-Justine prendra en charge prochainement le petit Boris Lacombe afin d’apporter le plus de soutien possible à sa maman. « Je suis bien entourée grâce à ma mère et tous les services d’accompagnement auxquels j’ai accès », assure la courageuse maman.

Au moment d’écrire ces lignes, la campagne de financement avait permis d’amasser un montant de 5 688 $. « Merci de partager, merci pour le support et surtout, merci pour tout l’amour dont nous bénéficions depuis la naissance de Boris. Je suis persuadée que mon petit homme va en surprendre plus d’un. Du fond du cœur, merci », conclut-elle afin de remercier tous les généreux donateurs.

Collaboration spéciale

Johannie Gaudreault