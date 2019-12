Des témoignages percutants qui font réagir

Deux femmes victimes de violence conjugale ont partagé un pan extrêmement difficile de leur vie, lors d’une soirée-témoignage organisée par la Maison l’Amie d’Elle de Forestville, dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes.

Du 25 novembre au 6 décembre, la vaste campagne annuelle des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes fut l’occasion de réfléchir collectivement au phénomène des différents types de violence qui touchent les femmes et de présenter des solutions concrètes pour enrayer ce fléau.

Dans le cadre de ces 12 jours, des actions ont été organisées par des groupes de femmes dans toutes les régions du Québec pour sensibiliser la population au phénomène des violences faites aux femmes.

Récits poignants

La violence conjugale est présente partout et pas seulement dans les grands centres. La preuve a été faite lors de la soirée-témoignage tenue à Forestville le 5 décembre dernier. Destinée seulement aux femmes, cette activité a réuni plus d’une vingtaine de femmes qui ont écouté le témoignage de deux femmes ayant vécu cet enfer qu’est la violence conjugale.

Ce fléau a peut-être atteint votre sœur, votre cousine, une amie. Il guette les femmes de toutes les classes sociales et s’infiltre sournoisement dans la vie de nombreuses familles.

Voilà l’une des raisons pour lesquelles les organisations féministes et groupes de femmes réclament des engagements concrets de la part des gouvernements provincial et fédéral pour éliminer ces violences systémiques qui continuent d’exister malgré les avancées des droits des femmes au Québec et au Canada.

Alors que certaines femmes ont obtenu des victoires, d’autres les attendent encore.