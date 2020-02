Tempête hivernale : Forestville, Les Escoumins et Tadoussac offrent de l’hébergement pour la nuit

Selon Mircea Oltean, météorologue d’Environnement Canada, des rafales oscillant entre 80 et 100 km/heure jumelées à des accumulations estimées entre 30 et 40 centimètres se poursuivront jusqu’à demain matin.

La visibilité est nulle dans l’ensemble du secteur entre Tadoussac et Baie-Trinité et les routes 138 et 172 sont fermées à tous les véhicules.

Le service de traversier Tadoussac-Baie-Ste-Catherine est fermé depuis plus d’une heure et la polyvalente des Rivières de Forestville accueille les gens de passage, faute de disponibilité. Un centre d’hébergement a également été ouvert au centre des loisirs de Tadoussac (286, rue de la Falaise) et aux Escoumins (centre multifonctionnel, 23 route Forestière).

Le météorologue confirme que les conditions difficiles seront en vigueur jusqu’à demain matin, perdant de l’intensité d’ouest en est pendant la nuit.