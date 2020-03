COVID-19 : le nombre de cas est de 21 au Québec

Le bilan de personnes atteintes de la COVID-19 s’élève à 21 cas. Quatre personnes de plus ont été infectées depuis vendredi, 853 personnes sont sous investigation et 1 399 ont été testés et leur résultat a été négatif.

Sur les 21 cas, les gens ont effectué des voyages aux États-Unis, en France, en Italie, en Iran, en République Dominicaine et sur des bateaux de croisières. « Je répète que ce n’est pas une bonne idée de quitter le pays si ce n’est pas nécessaire », a précisé le premier ministre du Québec, François Legault en point de presse. Les Québécois qui sont ailleurs devraient essayer de revenir au pays puisque dans les prochains jours, il y aura de moins en moins de vols ».

François Legault interdit les visites dans les CHSLD afin de protéger les personnes âgées et de limiter l’infection au COVID-19. M. Legault a même demandé « aux personnes âgées de 70 ans et plus de demeurer à la maison le plus possible si elles le peuvent. Ces personnes sont beaucoup plus à risque d’être infecté, si on se fie aux données de la Chine. »

Les personnes atteintes d’une maladie chronique devraient aussi limiter les rassemblements. Pour les individus âgés de moins de 40 ans, les risques sont faibles. «La grande majorité des jeunes qui sont atteints du COVID-19 vont s’en sortir », a soutenu M. Legault.

Concernant les visiteurs étrangers, «il est urgent de réduire le nombre de visiteurs » , a ajouté M. Legault. «J’ai eu des discussions à ce sujet avec le premier ministre Justin Trudeau. »

Le gouvernement souhaite aussi adopter un décret d’urgence sanitaire, ce qui permettrait de mettre en place des mesures exceptionnelles quant à l’équipement nécessaire dans les hôpitaux. « Cela pourrait nous donner des pouvoirs spéciaux par exemple nous pourrions imposer une interdiction à un employé qui ne respecterait pas les mesures » précise M. Legault. Des infirmières à la retraite pourraient aussi revenir pour venir en aide aux services de santé.

Ajoutons que dès lundi, 12 nouvelles cliniques de dépistage ouvriront leurs portes, pour un total de 19.