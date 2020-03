COVID-19 : Essipit prend des mesures de protection

En raison de la pandémie de la COVID-19, le comité des mesures d’urgence du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit a convenu de nouvelles mesures afin de contrer la propagation du virus et assurer la sécurité de ses membres et employés.

À noter que celles-ci feront l’objet d’une révision quotidienne par le comité, en fonction de l’évolution de la situation et des autres mesures exigées par les gouvernements.

Afin de limiter les risques de propagation, les règles suivantes sont appliquées depuis le vendredi 20 mars, et ce, jusqu’à nouvel ordre : ouverture du dépanneur de 10 h à 18 h du lundi au dimanche, accès autorisé uniquement aux membres résidents, aux citoyens des Escoumins et aux travailleurs d’Essipit, ainsi que restriction de vente pour certains produits (ex : cafés, bonbons, prêt-à-manger, etc.).

La pandémie oblige le Conseil à prendre des décisions importantes. « Cependant, nous ne pouvons gagner seul contre le virus.

Il est donc du devoir de chacun d’appliquer et de respecter les mesures d’hygiènes demandées, de favoriser l’isolement et la distanciation sociale, et d’effectuer les déplacement essentiels seulement », est-il mentionné dans le communiqué.