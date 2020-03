COVID-19 : Augmentation du nombre de cas « normale et attendue »

Le bilan s’alourdit au Québec. La province compte désormais la moitié des cas de COVID-19 au Canada, soit 3430. Jusqu’ici, 25 personnes sont décédées des suites de complications liées au virus. La moitié des cas québécois se situe dans la région de Montréal.

Les personnes décédées sont toutes âgées de plus de 60 ans et la grande majorité présentait préalablement une condition de santé particulière, soit une maladie chronique, un cancer ou autre.

Parmi les personnes décédées, une était âgée entre 60 et 69, 6 entre 70 et 79, 16 cas entre 80-89 et 2 de 90 et plus.

Jusqu’ici, 7% des personnes atteintes ont été hospitalisées. 78 personnes se retrouvent aux soins intensifs, ce qui est en deça des prévisions.

Ne gaspillez pas les masques

Le directeur de la Santé publique Horacio Arruda a une fois de plus insisté sur l’importance de respecter les consignes sanitaires, tout en rappelant que les masques devraient être utilisés seulement par les personnes atteintes ou les travailleurs directement en contact avec des personnes atteintes ou suspectées de l’être. La question de la désinfection et de la réutilisation des masques a été abordée pour la première fois durant le point de presse du 30 mars.

« Si vous êtes malades, et que vous ne voulez pas exposer les autres, portez un masque! Si vous devez entrer en contact avec un cas potentiel, portez-en un. C’est un problème important sur la planète pour avoir accès au masque et il est critique de ne pas voler les masques. Les gens ne s’en servent pas de manière appropriée. Le fait de porter un masque pour un gardien posté devant une résidence pour personnes âgées, c’est du gaspillage », a illustré M. Arruda.

Le ministère de la Santé publiera d’ailleurs sous peu une vidéo sur l’utilisation adéquate des masques, puisque l’approvisionnement pourrait bientôt devenir problématique. Des pourparlers sont d’ailleurs en vigueur avec différentes usines afin de voir si des équipements de sécurité (masques, gants, blouses) pourraient y être produits dans des délais rapprochés.

Opérations reportées

Dans un objectif de « délestage » des centres hospitaliers, des opérations non urgentes, incluant des mastectomies, seront reportées à une date ultérieure. L’objectif est non seulement de libérer des lits, mais aussi du personnel. La durée moyenne de séjour des patients après une chirurgie élective est de 4 jours.

Ajustement de salaire pour les préposés aux bénéficiaires

Le premier ministre québécois François Legault a indiqué que les salaires des préposés aux bénéficiaires qui oeuvrent dans le réseau de la santé seraient ajustés promptement. « Le ministre des Finances va bientôt annoncer un programme qui va faire que les gens dans les services essentiels vont gagner au moins 2000$ », a précisé le PM. Rappelons que le montant de la prestation canadienne d’urgence de 2000$ annoncée par le gouvernement Trudeau dépassait l’actuel salaire des préposés, ce qui en faisait sourciller plusieurs.

A l’échelle planétaire, on compte un peu plus de 752 000 cas de coronavirus, et près de 36 000 décès.