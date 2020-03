COVID-19 : Justin Trudeau précise les critères d’admissibilité à la subvention salariale de 75 %

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a précisé les critères d’admissibilité à la subvention salariale de 75 % pour les entreprises qui ont mis à pied temporairement des employés, annoncée la semaine dernière.

Ce ne sera pas le nombre d’employés qui déterminera qui a le droit à cette aide financière. « Les entreprises de toute taille, organismes à but non lucratif et oeuvres caritatives qui ont vu leurs revenus diminuer d’au moins 30 % seront admissibles », a affirmé le premier ministre lors de son point de presse quotidien.

Donc, ceux qui travaillent pour une entreprise qui est touchée par la COVID-19 verront leur salaire remboursé par le gouvernement fédéral à raison de 75 % pour les premiers 58 700 $ jusqu’à 847 $ par semaine. « La subvention est rétroactive au 15 mars. L’objectif est d’aider le plus de personnes touchées par la crise », précise M. Trudeau.

Quant à la date à laquelle les entreprises verront la couleur de cet argent, le premier ministre ne peut la confirmer. « Pour le moment, la priorité de l’Agence du revenu du Canada est la prestation canadienne d’urgence. Toutefois, l’accès au crédit (prêt de 40 000 $) est présentement disponible pour les employeurs afin de pouvoir payer leurs employés en attendant la subvention », a assuré Justin Trudeau.

« Réembaucher vos employés! Cette aide s’en vient pour vous », a-t-il clamé.

Plus de détails seront divulguées sur le programme par le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, « qui travaille avec ses collègues sur des explications techniques et les prévisions du coût de cette mesure ».

Profiteurs

Le premier ministre canadien a mentionné que les demandeurs de la subvention salariale qui veulent tirer avantage du programme auront des « conséquences graves ».

« Si vous avez les moyens de payer le 25 % qui n’est pas couvert par la subvention, faites-le. Si vous voulez profiter du système, les conséquences seront sévères. On fait confiance aux entreprises qui devront agir de bonne foi », a-t-il déclaré.

D’ailleurs, un système de vérification sera mis en place au cours des prochains jours.

En terminant, Justin Trudeau a tenu à remercier tous les premiers répondant, les professionnels médicaux tels que les pharmaciens et ceux qui font partie de la chaîne d’approvisionnement. « Se rendre au travail est stressant ces temps-ci. Vous faites du travail essentiel », a-t-il affirmé.