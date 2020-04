L’Héritage 1 s’approche du but

Voilà une autre confirmation que la très longue liaison maritime entre Trois-Pistoles et Les Escoumins se poursuivra pour une 107e saison. Le navire Héritage 1 s’est déplacé jusqu’au quai de Trois-Pistoles le 8 avril. Selon Guillaume Legault du Comité Sauvons l’Héritage 1, il devrait y être amarré pour quelques jours. Le journal n’a pu se faire confirmer que le navire se dirigera par la suite vers le chantier naval du Groupe Océan à l’Isle-aux-Coudres pour sa mise à niveau, tel que prévu initialement. Rappelons qu’au cours des six derniers mois, la compagnie de navigation des Basques, propriétaire du navire, a reçu un appui sans précédent des citoyens et élus de la région des Basques et de La Haute-Côte-Nord, menant finalement à la promesse d’une aide financière du ministère des Transports de 4,9 M$.