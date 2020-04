Legault demande un millier de soldats de l’armée canadienne pour les CHSLD

« On a besoin de bras ». Le premier ministre du Québec François Legault demande à Ottawa le déploiement de l’armée canadienne dans les CHSLD durement touchés par la pandémie de COVID-19.

M. Legault a avoué que sa tentative d’aller recruter 2000 médecins spécialistes, infirmiers, étudiants en santé a échoué. Hier, 1000 personnes avaient répondu à l’appel du premier ministre. Parmi eux, on compte 740 enseignants et étudiants qui ont une formation dans le domaine en santé. Depuis hier, 350 médecins spécialistes de plus ont accepté d’aller prêter main-forte. M. Legault a salué leur disponibilité à travailler deux semaines à temps plein dans les centres d’hébergement affectés par la COVID-19. 1000 personnes manquent toutefois à l’appel pour aller aider le personnel, dont le nombre est insuffisant en CHSLD dans la région de Montréal.

Il soutient qu’il préférait des gens avec des qualifications médicales. Toutefois, c’est la solution la plus rapide qu’a pu trouver son gouvernement. « Ce n’est pas idéal, mais ça va nous aider à avoir des paires de bras à faire des taches moins médicales », a-t-il avoué à cet effet.

Pour l’instant, ce sont 65 soldats ayant une formation en santé qui sont mis à disposition des CHSLD.

« Un peu gênant »

Questionné sur la fierté du Québec face à cette crise en CHSLD, le premier ministre de la province a avoué que la présente situation était « gênante ».

« On est arrivé mal équipé dans cette crise dans nos CHSLD, a-t-il répondu. Une fois la crise réglée, on va s’assurer de mieux s’occuper de nos aînés. Pour l’instant, c’est un peu gênant ce qu’on a devant nous. Je veux qu’on soit fier de la façon dont on traite nos aînés en CHSLD au Québec».