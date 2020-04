Un plan pour le retour en classe présenté lundi

Québec présentera demain lundi son plan de réouverture des écoles de la province. Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs questions demeurent en suspens dont la nature des mesures qui seront mises en place pour protéger la santé des élèves et du personnel.

La distanciation sociale devra être respectée, a déjà indiqué le directeur de santé publique Horacio Arruda, qui a aussi évoqué la possibilité que les élèves et le personnel doivent porter le masque.

Certains scénarios ont filtré, comme celui d’envoyer une partie des élèves en matinée et l’autre en après-midi ou celui de diviser les classes pour maintenir la distance prescrite entre les étudiants.

On sait déjà que le retour en classe ne devrait pas être obligatoire et que ce choix sera laissé à la discrétion des parents. « Le gouvernement doit expliquer ce qu’il entend faire pour garantir l’équité entre les élèves qui retourneront en classe et ceux qui resteront à la maison, surtout pour ceux et celles qui ont des difficultés d’apprentissage ou des vulnérabilités particulières. La santé des élèves, de leurs parents et du personnel scolaire est primordiale, mais on ne doit laisser personne derrière. Donc, est-ce que tous les enfants qui resteront à maison, pour des raisons de santé ou parce que leur école demeure fermée, auront droit à un plan d’accompagnement personnalisé? Cela est essentiel », a questionné la députée de l’opposition, la péquiste Véronique Hivon, porte-parole du Parti Québécois en matière d’éducation et de famille.

Le premier ministre François Legault s’est fait rassurant quant à l’éventualité de poursuivre la formation durant les mois d’été. Ce scénario n’est pas envisagé.

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, sera auprès de son chef en point de presse lundi pour présenter le plan de retour en classe.