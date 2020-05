Le Canada injecte 850 M$ pour accélérer le développement d’un vaccin

En direct de sa résidence de Rideau Cottage à Ottawa, le premier ministre du Canada Justin Trudeau, travaille avec la société civile et les entreprises afin de créer un vaccin dans les plus brefs délais.

« Nous collaborons avec nos alliés de par le monde afin d’accélérer la cadence dans le développement d’un vaccin ».

Une contribution de 850 M$ du fédéral est mise de l’avant au niveau des travaux de recherche au pays et ailleurs dans le monde.

La coordination au chapitre du partage des traitements entre les différents hôpitaux est assumée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

« Cette pandémie est une problématique mondiale qui nécessite une solution mondiale », a-t-il dit.

L’incertitude économique fait dire à Justin Trudeau, qu’il est encore trop tôt pour élaborer un budget fédéral et qu’il est primordial de se concentrer sur la relance de l’économie canadienne.

« Des annonces sectorielles sont imminentes », a-t-il confirmé, faisant référence à l’aide aux compagnies aériennes et à l’industrie touristique.

Le premier ministre Trudeau a invité tous les Canadiens à se joindre à lui cet après-midi dès 14 h, alors que deux minutes de silence seront observées en mémoire des anciens combattants qui ont participé à la libération des Pays-Bas et au jour de la Victoire en Europe. « Cette semaine, ce sera le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas. On se souvient du courage et du sacrifice des anciens combattants.

Pensons à la façon dont on peut suivre leur exemple, en faisant l’épicerie pour quelqu’un dans le besoin, en faisant un don à une banque alimentaire ou en restant chez-nous. »