La réouverture des écoles pourra se faire sur plusieurs jours

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a fait preuve de davantage de souplesse pour le retour en classe qui pourra se faire pour certains groupes lundi, mardi ou mercredi dans les écoles du Québec.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a pour sa part demandé lors de son point de presse quotidien « à tous les Québécois, dont les enseignants et les parents, que tout le monde se mettent en mode je cherche des solutions et non en mode je cherche des problèmes ». « On fait cela pour le bien de nos enfants », a t-il ajouté.

M. Legault a aussi invité les gens à leur tour à faire preuve de souplesse et de flexibilité, incluant les employeurs.