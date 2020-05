Retour à l’école : les enseignants autorisés à porter un masque

Les enseignants du Québec, qui reprendront leur travail dès le 11 mai, pourront porter un couvre-visage s’ils le désirent. C’est ce qu’a affirmé le premier ministre du Québec François Legault, lors de son point de presse du lundi 4 mai.

Conscient que les travailleurs du domaine de l’éducation sont inquiets de ne pas porter de couvre-visage pour effectuer leurs tâches, le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda a mentionné qu’il sera possible pour eux d’en faire la demande.

« La santé publique dit que ce n’est pas obligatoire, mais si ça peut rassurer les enseignants, nous leur permettons d’en porter un », a-t-il dévoilé.

Toutefois, qui fournira le masque demeure nébuleux. « Le ministère de l’Éducation est présentement en discussion afin de déterminer s’il fournira le matériel aux enseignants, mais ça devrait se faire », soutient Dr Horacio Arruda, n’ayant guère plus de précisions à ce sujet.

La réouverture des écoles ne sera « pas parfaite la première journée », selon le premier ministre du Québec. « Je sais qu’il y a beaucoup de travail à faire, de la réorganisation des classes à la limitation du nombre d’enfants. Mais, je suis certain que les enseignants seront débrouillards et sauront s’ajuster à cette rentrée scolaire le mieux possible. »

Sous contrôle en région

En compagnie de ses deux collègues, Dr Horacio Arruda et Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, François Legault a souligné que la pandémie est présentement sous contrôle, mais seulement en région. Il a d’ailleurs fait marche arrière sur l’ouverture des commerces à Montréal qui était prévue pour le 11 mai, en la reportant d’une semaine (18 mai).

En ce qui concerne les écoles et les garderies, le premier ministre demeure sur sa position en fixant leur ouverture pour le 11 mai en région et le 18 mai à Montréal. « Nous prendrons une décision en fonction de l’évolution des résultats, il n’est pas question d’ajouter des personnes malades dans nos hôpitaux. Nous avons très peu de marge de manœuvre à Montréal pour le taux d’occupation des lits », a-t-il expliqué.

CHSLD

Le nombre de décès ne cesse d’augmenter dans les CHLSD malgré que la plupart des postes qui étaient disponibles ont été comblés. « Sur les 75 décès d’aujourd’hui, 72 personnes habitaient dans un CHLSD », a précisé François Legault en mentionnant que le total des décès atteint maintenant 2 280.

Même si 8 000 personnes ont nouvellement été embauchées pour aider dans les CHLSD, le chef caquiste demande maintenant à la population de s’inscrire sur jecontribue.ca pour remplacer les employés éreintés. « On entâme une 8e semaine intensive et certains employés sont fatigués. Nous voudrions être capables d’en remplacer quelques-uns pour quelques semaines, peu importe vos qualifications, on est prêts à vous ajouter », a-t-il indiqué en point de presse.