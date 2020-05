L’APIC Haute-Côte-Nord présente plus que jamais

En cette période particulièrement propice au stress économique, la population de la Haute-Côte-Nord peut compter sur les services d’un organisme communautaire dédié à la consultation budgétaire et à la défense des droits des consommateurs : l’APIC HCN soit l’Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Haute-Côte-Nord.

« Nous sommes heureux de vous annoncer notre projet d’offrir des formations et des ateliers de groupe en lien avec les finances personnelles et divers sujets liés à la

consommation. Par ces ateliers, vous deviendrez plus familiers avec la gestion de vos finances, budget, factures, contrats et autres », explique Marie-France Imbeault, de l’APIC HCN.

L’action communautaire Haute-Côte-Nord en lutte à la pauvreté est réalisée par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les services de l’APIC HCN sont gratuits et s’adressent à toute la population de la MRC de la Haute-Côte-Nord.