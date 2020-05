COVID-19 : Les visites immobilières seront à nouveau permises le 11 mai

En plus du secteur de la construction et des manufactures, l’achat et la vente de maison seront à nouveau possibles le lundi 11 mai. Le décret 505-2020 du gouvernement du Québec autorise la reprise de toutes les activités du secteur immobilier.

Depuis le début de la pandémie, les courtiers immobiliers se servaient uniquement du Web pour vendre des propriétés. Les acheteurs visitaient les maisons virtuellement, mais à compter de ce lundi, les visites reprendront, ce qui facilitera la tâche tant aux courtiers qu’aux futurs propriétaires.

Toutefois, des mesures sanitaires strictes seront mises de l’avant afin de contrer la propagation de la COVID-19. Par exemple, les visiteurs et les vendeurs devront respecter les consignes de la Santé publique, soit de demeurer à une distance de deux mètres des autres personnes et de se laver les mains en entrant et en sortant d’une propriété.

Les inspecteurs en bâtiment reprendront également du service, rendant ainsi possible la demande d’une inspection avant l’achat officiel. L’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec a d’ailleurs élaboré un protocole de sécurité au travail en collaboration avec la Polytechnique de Montréal.

Dans ce protocole, il est précisé que les inspecteurs porteront un masque et des gants, ainsi qu’un sarrau fermé, des pantalons longs et des chaussures fermées. Ils ne pourront pas être accompagnés par une personne qui ne vit pas dans les lieux. Si la personne qui y habite est présente, il doit y avoir une distanciation physique. Et bien entendu, si une personne a été malade de la COVID-19 ou a manifesté des symptômes, il remet son inspection à plus tard.

Les arpenteurs-géomètres font aussi partie des métiers dont la suspension des activités est levée dans le décret gouvernemental.