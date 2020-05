Les feux à ciel ouvert en forêt interdits

Depuis ce mardi matin, les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité sont interdits sur pratiquement tout l’ensemble du territoire québécois. Une bonne partie de la Côte-Nord est aussi visée par cette interdiction.

Ainsi, les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité ne sont pas autorisés dans les MRC de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan et de Sept-Rivières. Dans les trois cas, cette interdiction ne concerne toutefois pas la portion de territoires non organisés.

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), dans les conditions actuelles, il est facile de perdre le contrôle de feux allumés lors du nettoyage printanier des terrains.

« En effet, plus de la moitié des incendies survenus depuis le début du printemps par la perte de contrôle d’un brûlage de rebuts ou de matières résiduelles faits par des résidents », fait valoir l’organisme dans un communiqué.

De plus, cette interdiction vise à permettre à la SOPFEU de conserver sa capacité opérationnelle et celle des services municipaux d’incendie durant la pandémie de COVID-19, et ce, « en limitant les risques de propagation du virus lorsque des pompiers répondent à des alertes », ajoute-t-on.

Depuis le début de la saison de protection, 191 incendies de forêt ont touché un total de 132,9 hectares dans la province. À la même date, la moyenne des 10 dernières années affiche 122 feux et 382,9 hectares brûlés.