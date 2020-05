Les rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins seront autorisés à partir du 22 mai

La vice-première ministre du Québec Geneviève Guilbault a annoncé en point de presse le 20 mai à 13 h que le gouvernement a obtenu le feu vert de la Santé publique pour autoriser les rassemblements extérieurs de 10 personnes et moins dès le vendredi 22 mai.

Toutefois, certaines conditions devront être respectées. « Les 10 personnes devront provenir de trois ménages différents maximum et quand c’est terminé, on rentre chez nous », a-t-elle précisé. Quelques réserves seront tolérées concernant l’utilisation de la salle de bain, mais « il faut éviter de se rassembler à l’intérieur ».

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les enfants qui pourront sociabiliser à nouveau en dehors des jeux vidéo, selon Mme Guilbault.

« C’est une bonne nouvelle, mais c’est toujours le même principe. À chaque nouvelle avancée, il faut demeurer respectueux des mesures de la Santé publique, soit le port du couvre-visage, le lavage des mains et la distanciation sociale de deux mètres », a rappelé la vice-première ministre.

Geneviève Guilbault a également mentionné qu’il s’agit d’un test et que le gouvernement restera à l’affût des effets sur la courbe de la pandémie de la COVID-19.

« On verra l’effet que ça aura. Revoir nos amis et notre famille en plus de profiter du beau temps va faire du bien à tout le monde. C’était une demande très répandue », assure-t-elle.