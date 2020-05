Les zecs rouvrent leur poste d’accueil

Après une fermeture au public de plus de deux mois, les zecs du Québec rouvrent leur poste d’accueil aujourd’hui le 20 mai tout en respectant les mesures sanitaires demandées par la direction de la Santé publique.

Ainsi, les sept zecs nord-côtières de chasse et pêche sont désormais opérationnelles, à l’exception de l’hébergement et des terrains de camping, dès qu’elles auront appliqué les recommandations de distanciation physique et d’entretien sanitaire, et ce, afin d’assurer la sécurité des employés et des utilisateurs.

Au cours des dernières semaines, un guide de directives et de références sur les bonnes pratiques d’hygiène dans le contexte de la présente pandémie a été préparé.

« Celui-ci, à l’intention des gestionnaires, employés et clients du réseau, est une référence pour nos équipes sur le terrain dans l’application adéquate des directives sanitaires, et surtout, faire en sorte que toutes les personnes qui parcourront notre vaste réseau puissent profiter de la nature en toute sécurité », explique Zecs Québec par voie de communiqué.