Québec crée des salles d’audience virtuelles

La ministre de la Justice Sonia Lebel, annonçait le 28 mai en point de presse, la reprise graduelle des activités judiciaires au 1er juin.

Dans la foulée de cette annonce, la ministre dévoile que 136 salles d’audience virtuelles ont été créées au cours des dernières semaines. « Un système éprouvé, précise-t-elle, alors qu’à un certain moment 90 salles virtuelles fonctionnaient en même temps. »

Et ce n’est pas terminé, a prévenu Sonia LeBel. « Le système de justice ne sera plus ce qu’il était. La transformation numérique se poursuit et elle a été grandement accélérée sur certains aspects en raison de la situation. »

Les palais de justice du Québec vont rouvrir le 1er juin et seront aménagés selon les normes en vigueur: plexiglas pour les acteurs du système de justice, désinfectants et distanciation sociale de 2 mètres seront requis.

Les tribunaux administratifs seront soumis aux mêmes consignes mais chacun pourra aménager et gérer le rythme qu’il est en mesure de maintenir a précisé la ministre.

Cette dernière relance la Table de justice Québec, celle-là même qui avait été mise sur pied dans la foulée de l’arrêt Jordan. « Dès juin, elle sera remise en fonction et nous aidera à traverser les défis qui s’annoncent. »