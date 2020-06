La réouverture des lieux de culte serait possible en région

Même s’il respecte la décision de la Santé publique concernant la fermeture des lieux de culte, le prêtre Irénée Girard croit qu’il serait facilement possible de les rouvrir en région en appliquant des mesures sanitaires strictes.

« Dans notre cas, à Forestville par exemple, les gens pourraient être assis à deux mètres, se désinfecter les mains en entrant, porter un masque et nous limiterions le nombre de personnes présentes. Tout cela serait possible et on est prêts à le faire », soutient M. Girard.

Pour vivre leur deuil convenablement, certaines familles ont besoin de funérailles à l’église. Pour le moment, ce n’est pas réalisable.

« Pourtant, nous pourrions organiser une cérémonie avec la famille proche en instaurant toutes les mesures mentionnées précédemment. Je crois que nous sommes assez ouverts d’esprit pour respecter les consignes de la Santé publique », estime le curé hautnord-côtier.

Depuis le début de la crise actuelle, le prêtre ne se tourne pas les pouces. Il continue de répondre aux demandes de ses paroissiens, par téléphone entre autres.

« Je passe des coups de fil aux malades que je rencontrais souvent. Je vais donner les derniers sacrements aux personnes en fin de vie, je participe à des réunions par visioconférence, je rencontre les familles endeuillées… »

Mais, ces tâches ne sont plus rémunérées, il les fait bénévolement pour assurer une présence auprès de sa communauté religieuse.