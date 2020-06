On peut se rassembler à l’intérieur, mais…

C’est une autre étape vers un retour à la normale, alors que le déconfinement suit son cours dans la province. Il sera maintenant possible d’accueillir à nouveau famille et amis dans son domicile, sous certaines conditions.

Le gouvernement Legault a annoncé cette après-midi, 8 juin, que les rassemblements intérieurs seront permis, à condition de respecter les consignes sanitaires en vigueur et continuer de limiter la propagation de la COVID-19 dans son entourage.

Un nombre maximal de 10 personnes provenant de trois adresses différentes sera la norme à suivre au sein de votre résidence privée, à même titre que les rassemblements extérieurs. La distanciation physique de deux mètres sera toujours de mise avec vos invités.

La direction de la santé publique rappelle que l’on ne doit surtout pas se présenter dans un tel rassemblement si nous sommes porteurs de symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19. Les personnes plus vulnérables, soit étant âgées de de 70 ans et plus ou ayant « une maladie chronique ou une immunodéficiente », d’être vigilants quant à ses sorties.

Avec cette autorisation, le gouvernement réitère qu’il faut demeurer prudent. C’est pourquoi il invite d’ailleurs les hôtes à noter avec qui ils se rassemblent afin de faciliter une enquête épidémiologique si des symptômes venaient à se manifester.