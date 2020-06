Schéma de couverture de risques : deux poids, deux mesures

Le schéma de couverture de risques de la MRC de La Haute-Côte-Nord n’a pas été renouvelé depuis 2012, alors qu’il aurait dû l’être au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur. Cette situation nuit à l’Entente intermunicipale du service de sécurité incendie de la Ville de Forestville, selon la mairesse Micheline Anctil.

Le territoire de la MRC est divisé en deux secteurs en ce qui concerne la protection contre les incendies. L’Entente intermunicipale de Forestville dessert les municipalités de Colombier à Les Bergeronnes, tandis que l’autre service regroupe Tadoussac et Sacré-Cœur.

Le service géré par Forestville a amorcé le renouvellement de sa partie du schéma, et ce, depuis 2012.

« Les échanges avec le ministère de la Sécurité publique indiquent que le volet du schéma appartenant au service incendie de Forestville répondrait aux normes de conformité », d’affirmer la mairesse Micheline Anctil.

Quant au schéma du secteur de Tadoussac/Sacré-Cœur, il n’est pas complété et donc, non conforme, avance la mairesse.

« Le service de Forestville considère que ses devoirs et obligations sont remplis. Pour des raisons d’immunité, le service de sécurité incendie de Forestville doit maintenir les forces de frappe prévues au schéma actuellement en vigueur, soit celui de 2012, ce qui cause des impacts économiques pour les municipalités membres ».

Ainsi, par résolution lors de la séance ordinaire du 9 juin, la Ville de Forestville demande à la MRC de La Haute-Côte-Nord de « respecter ses obligations et de prendre toutes les mesures nécessaires à ce que le schéma de couverture de risques soit complété et approuvé dans les plus brefs délais », a relaté Mme Anctil.

Rappelons que la Loi sur la sécurité incendie oblige les autorités régionales, soit les Municipalités régionales de comté (MRC) à établir un schéma de couverture de risques qui fixe pour tout leur territoire, les objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour les atteindre.

Ce schéma de couverture de risques doit être approuvé par le ministre de la Sécurité publique. Selon l’article 29 de la loi, ils doivent être révisés au cours de la sixième année qui suit la date de leur entrée en vigueur ou de leur dernière attestation de conformité.

« Il demeure valide tant et aussi longtemps qu’un nouveau schéma n’a pas été accepté par le ministre de la Sécurité publique », a informé Micheline Anctil.