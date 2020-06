Le réseau routier de la Haute-Côte-Nord possiblement étudié cet été

L’étude sur l’état des infrastructures routières et des interventions requises pour l’ensemble des municipalités de la Haute-Côte-Nord devrait se réaliser au courant de l’été, selon la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord et mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal de Forestville, Mme Anctil a affirmé qu’un consultant sera embauché prochainement afin d’étudier les 106,13 km de routes locales dispersées sur le territoire de la MRC.

Cette étape est nécessaire pour la réalisation du Plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) qui se situe dans le Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec (MTQ). Programme qui « a subi quelques modifications au cours des derniers mois » à l’avantage de la MRC.

« Ces modifications sont à l’effet que le budget du programme a été bonifié. La première étape que l’on doit faire, c’est l’auscultation de la chaussée. Dans l’ancien programme, on pouvait avoir un remboursement de 25 % de ces frais-là et dans le nouveau programme, c’est 100 %. Donc, la totalité des frais de cette étape-là serait admissible à la subvention », indique la préfet.

La MRC de La Haute-Côte-Nord est présentement en attente d’une proposition de prix formelle pour effectuer l’étude de la chaussée. « On donnera un contrat à un consultant en la matière. On espère pouvoir adopter une résolution en ce sens à la prochaine assemblée de la MRC qui se tiendra le mardi 16 juin », dévoile Micheline Anctil.

Par la suite, le projet devra être accepté par le MTQ. « On est déjà dans la machine et autorisé. Si tout s’attache dans les délais dont je vous parle, on pourra réaliser l’étude au cours de l’été », confirme la mairesse de Forestville.

La deuxième étape, quant à elle, sera de prioriser les routes qui ont besoin le plus d’être réparées (parmi toutes celles de la Haute-Côte-Nord), soit 20 à 25 % des 106,13 km du territoire, et de demander des subventions pour la réfection de ces routes priorisées par le conseil des maires. « Tout cela en fonction de ce que l’étude aura fourni comme informations et options de réfection », précise Mme Anctil.

Rang Paul-Baie

Mentionnons que des 106,13 km de routes locales de niveaux 1 et 2 disséminées sur le territoire de la MRC, 26,18 km sont situés à Sacré-Cœur, 5,87 km à Tadoussac, 15,40 km aux Bergeronnes, 3,69 km aux Escoumins, 4,16 km à Longue-Rive, 0,31 km à Portneuf-sur-Mer, 14,05 km à Forestville et 36,47 km à Colombier.

Le rang Paul-Baie, secteur problématique à Forestville, d’une longueur de 6,4 km (à partir du chemin forestier de la rivière du Sault-aux-Cochons jusqu’à la route 385) pourrait faire partie des tronçons priorisés dans le cadre de cette démarche.

Rappelons qu’il s’agit d’un enjeu pour les résidents du secteur qui comprend 73 propriétés, dont quatre appartiennent à des ministères, et 33 habitations. Dans les livres du ministère des Transports, le rang Paul-Baie fait quelque 10 km et débute à partir de la rue Verreault jusqu’à la route 385.