Forestville souligne le passage d’Hollywood sur ses plages

La Ville de Forestville fait ériger un pavillon à l’endroit où s’est déroulé le tournage de la série hollywoodienne La vérité sur l’affaire Harry Quebert, en réponse à la demande des touristes qui veulent visiter les lieux et afin de souligner le passage d’Hollywood sur ses plages.

Présentement en construction, le pavillon en bois sera terminé d’ici la fin juillet et son inauguration est prévue pour le mois de septembre.

Les coûts du projet estimés à plus de 30 000 $, sont partagés entre la Ville et la Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de La Haute-Côte-Nord, la caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord et la SADC Haute-Côte-Nord.

Cinq panneaux d’information racontant l’aventure du tournage y seront aussi disposés, ainsi qu’une autre structure qui ne peut être dévoilée pour le moment.

« Aujourd’hui, il est temps de saisir l’occasion de rappeler cet événement unique, car la série est présentement diffusée au Québec sur les ondes de Radio-Canada et sur d’autres réseaux dans le monde », mentionne la Ville de Forestville dans un communiqué de presse.

Rappelons que c’est à l’été 2017 qu’Hollywood est débarqué sur les plages de la Baie-Verte et de Boralex à Forestville.

« Ce tournage fut un événement marquant pour les gens de la région et tout particulièrement pour les Forestvillois, est-il soutenu. Le joyau de la Baie-Verte que les citoyens voyaient tous les jours, a repris une place marquante dans la fierté, l’appartenance et la qualité de vie de la population. »

La production cinématographique avait installé un plateau de tournage dans une des baies, soit une maison avec accès sur la plage.

Il a été impossible de la laisser sur place après le tournage, faisant ainsi disparaître toutes traces de l’événement.