La MRC HCN rouvre ses bureaux au public sur rendez-vous

La MRC de La Haute-Côte-Nord procède à la réouverture de ses bureaux au public sur rendez-vous seulement dès le mercredi 15 juillet.

Suivant les recommandations du gouvernement du Québec en matière de santé publique et priorisant la santé et la sécurité des citoyens et des employés, cette réouverture vise à offrir les meilleurs services possibles tout en appliquant les mesures de prévention.

Les services par téléphone ou par courriel seront privilégiés pour limiter les interactions physiques et réduire les risques de propagation de la COVID-19. Il est important de communiquer avec les différents services avant de se présenter en personne. Un rendez- vous sera donné seulement s’il est impossible de faire le travail à distance.

Les citoyens et citoyennes qui se présenteront au centre administratif seront invités à se laver les mains à l’entrée, à garder une distance de 2 mètres avec les autres personnes en tout temps et à appliquer l’étiquette respiratoire. Le port du masque est recommandé lors des rendez-vous avec le personnel.

Les heures d’ouverture sont celles habituelles, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h 30.