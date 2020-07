(Vidéo)Plus qu’une journée pour se procurer son masque… ou s’en fabriquer un !

Il ne vous reste plus qu’une journée pour vous procurer un couvre-visage avant qu’il ne devienne obligatoire pour aller faire vos courses et fréquenter certains endroits.

Dès samedi, vous devrez porter votre masque obligatoirement dans tout commerce, entreprise de service, centre commercial, lieu de culte, cinéma, et tout autre lieu identifié par la santé publique nationale. Vous devrez porter le masque lorsque vous êtes en mouvement. Une fois assis à votre place désignée, vous serez autorisés à le retirer. Si vous avez à vous lever, vous devrez recouvrir votre visage à nouveau.

Comment confectionner son propre masque?

Si vous ne désirez pas vous déplacer et que vous possédez des tissus récupérables, il est possible de fabriquer le sien à la maison. Santé Québec offre une foule de patrons, tutoriels et plans à suivre pour que vous-même puissiez en confectionner sans sortir de la maison.

Utilisez, si possible, un tissu tissé serré et souple, tel le coton, qui permet à l’air de passer pendant votre respiration. Utilisez au moins deux épaisseurs de tissu et assurez-vous que votre couvre-visage soit confortable et bien ajusté à votre visage. Vous devez pouvoir le laver et le sécher sans risque de l’abîmer ou de le déformer. Il existe de nombreuses façons de créer des couvre-visages en tissu. Voici un exemple de modèles sans couture:

Sur le présent lien, des patrons sont également disponibles dans cet aide-mémoire mis en place par la Santé publique.

Rappelons que le gouvernement du Québec prévoit des amendes entre 400$ et 6000$ s’en suivront pour les commerçants au cas si un client est toujours aperçu sans couvre-visage au sein de son établissement. Le ministère de la Santé prévoit aussi des amendes pour les individus dans les prochaines semaines.

Les enfants de moins de 12 ans, les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque ainsi que celles qui ne sont pas capables de mettre ou de retirer le masque par elles-mêmes ne sont pas visés par l’obligation de porter le couvre-visage. Toutefois, pour les enfants de 2 à 12 ans, le port du couvre-visage ou du masque est recommandé.