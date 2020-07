Réfections mineures au Centre Archéo Topo

La municipalité des Bergeronnes procédera à des travaux d’entretien au Centre Archéo Topo, selon la résolution adoptée le 6 juillet lors de la séance ordinaire du conseil municipal. Géré par un organisme, l’attrait touristique doit être entretenu par l’organisation municipale. « Les travaux effectués seront la réfection des salles de bain pour la clientèle ainsi que du comptoir d’accueil à la billetterie », précise Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité. Une somme de 4 500 $ plus taxes est réservée pour ce projet.

Poteaux et bollards

La Municipalité des Bergeronnes a autorisé une dépense de 2 437 $ pour l’achat de poteaux de signalisation et de bollards centraux indiquant la vitesse de 30 km/h. Les bollards seront installés à des endroits précis où la vitesse est problématique et d’autres seront utilisés pour le remplacement de certains déjà existant. « La rue de la mer sera principalement touchée par ces ajouts, puisque trois bollards sur six y seront installés. D’autres rues sont ciblées, il reste à voir lesquelles seront priorisées cette année », déclare Véronique Lapointe, directrice générale de la municipalité. Selon cette dernière, ces bollards permettront de rappeler aux automobilistes la limite de vitesse et « si cette alternative se voit efficace, elle pourrait être répétée dans d’autres secteurs et même remplacer les dos-d’âne dans le futur ».

Parc des petits sourires

Le parc des petits sourires des Bergeronnes sera réaménagé. Une résolution en ce sens a été adoptée lors de la séance ordinaire du 6 juillet. Les travaux prévus, d’une hauteur de 5 400 $, consistent en le remplacement du gazon entre les modules de jeux par du sable, l’ajout d’une bordure de bois pour délimiter la zone de sable et gazon, la réfection du gazébo existant et certaines modifications sur la clôture en place et modules de jeux. « Ces travaux sont réalisés pour améliorer l’aspect du parc en général, un rafraîchissement s’imposait depuis sa création », de confirmer la directrice générale Véronique Lapointe.

Bornes électriques

La municipalité des Bergeronnes a autorisé l’installation de deux bornes de recharge électrique de 240 volts sur son territoire, en collaboration avec Tourisme Côte-Nord qui désire poursuivre les efforts de déploiement du circuit électrique nord-côtier. Une subvention d’Hydro-Québec de 80 % des coûts totaux du projet est attendue et c’est la municipalité qui investira le 20 % restant, équivalant à 3 200 $. Elle devra également assurer l’entretien annuel des bornes électriques pour une somme de 440 $. « La municipalité souhaite permettre à tous les propriétaires de véhicules électriques de circuler dans son village », peut-ton lire dans la résolution adoptée lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet.