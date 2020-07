Un boutique en ligne pour les enfants aux besoins spécifiques

Geneviève Martin est une Septilienne active. Maman de deux enfants, elle vient de lancer sa boutique en ligne, La Ruche et son blog avec pour objectif de venir en aide aux enfants ayant des besoins particuliers et à leurs parents.

Il y a bientôt neuf ans, Geneviève Martin donnait naissance à son fils Raphaël. Autiste, il souffre d’épilepsie, d’apnée du sommeil et de divers autres problèmes physiologiques et neurologiques. « J’avais ma propre entreprise de designer graphique, mais je devais travailler la nuit, les fins de semaine… Les rendez-vous étaient difficiles à prendre, car parfois je devais aller chercher mon fils qui avait fait une crise », précise-t-elle. « Donc au bout de quatre – cinq ans, cette situation était trop difficile à gérer. J’ai donc terminé tous mes dossiers et j’ai fermé mon entreprise. »

Elle qui aime écrire se lance alors dans l’écriture pour enfants avec deux livres d’Edgard le Renard où elle fait découvrir aux enfants la faune et la flore de la Côte-Nord. Il y a à peu près deux ans naît son deuxième enfant Charles-Olivier.

Juste au moment du début de la pandémie, elle était sous contrat de six mois se finissant au 31 mars, des propositions d’emploi lui avaient été faites, mais elles sont toutes tombées à l’eau en raison de la crise. « Je me suis posée et j’ai réfléchi à ce que j’allais faire. Je voulais aider les gens, aider les familles et surtout faire quelque chose qui me plaisait vraiment. J’ai donc eu l’idée de lancer La Ruche. »

La Ruche est un site Internet, une boutique québécoise en ligne, proposant des produits spécialisés pour les enfants présentant des besoins particuliers. « Ici, les familles ont du mal à magasiner pour leurs enfants qui ont des besoins particuliers, comme les autistes. Il n’y a pas toujours de compréhension ou pas les outils nécessaires. Avec la pandémie, le commerce en ligne s’est développé, j’ai donc décidé de commencer en ligne. »

Mais son rêve est d’avoir sur le long terme une boutique physique « pour recevoir les mamans et leurs enfants. Un endroit où ils pourront trouver de l’aide et des conseils ».

« Je fais tout cela pour aider. J’ai des convictions, de l’énergie et les Nord-Côtiers valent vraiment la peine qu’on les aide. D’ailleurs, dans cette optique, j’ai fait le choix de proposer la livraison gratuite, car c’est souvent une barrière aux commandes quand les frais sont plus importants que le prix du produit », confie Geneviève Martin. Le site a donc été officiellement lancé le lundi 20 juillet à l’adresse www.larucheboutique.com. On y trouve des outils sensoriels, des jeux pour la motricité, des jeux éducatifs… La plupart vont plaire à tous les enfants qu’ils aient des retards et des difficultés ou non.

« Le site va s’adapter, la boutique va évoluer suivant les commentaires, mais aussi les demandes. De plus, je souhaite créer moi-même des produits issus de mon expérience pour ensuite les proposer à la vente », précise-t-elle.

Dans le même temps Geneviève Martin a lancé son blog en lien avec la boutique. « J’aime écrire donc je souhaite raconter les histoires, les anecdotes de ces familles avec des enfants ayant des besoins différents. On y retrouvera aussi des textes d’une éducatrice spécialisée. »