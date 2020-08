L’APIC Haute-Côte-Nord reçoit une subvention de 91 317 $

L’Association pour la protection des intérêts des consommateurs (APIC) de la Haute-Côte-Nord a reçu une aide financière de 91 317 $ dans le cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole, volet Promotion des droits, pour l’année 2020-2021.

« La défense des droits est en constante évolution, car de nouvelles problématiques apparaissent. Nous devons nous adapter continuellement pour répondre aux besoins exprimés par les Québécois. En soutenant les organismes ayant des missions adaptées aux nouvelles réalités, nous nous portons à la défense des droits des plus vulnérables et nous améliorons les services qui sont rendus à l’ensemble de la population québécoise », a déclaré le ministre du Travail, Jean Boulet.

Cette association a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des consommateurs, de les sensibiliser à leurs droits, obligations et responsabilités. Cet organisme œuvre à l’échelle régionale.

En 2020-2021, la somme totale disponible pour le volet Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire et en action bénévole s’élève à 32 241 612 $, permettant ainsi de soutenir 342 organismes.

« Les organismes communautaires de la région de la Côte-Nord jouent un rôle des plus importants auprès des gens qui ont besoin d’être soutenus et accompagnés afin de faire valoir leurs droits et d’être respectés. Nous reconnaissons le travail qu’ils accomplissent, et je suis très heureux de saluer leur contribution à la société québécoise et je les remercie de leur travail », a fait part le ministre responsable de la région, Jonatan Julien, par voie de communiqué.