Le conseil d’administration de SEVA est formé

L’entreprise d’économie sociale en agroalimentaire Soutien à l’emploi et la valorisation de l’agroalimentaire (SEVA) a été constituée officiellement le 13 août lors d’une assemblée générale. C’est l’agente de développement de la municipalité de Colombier, Cynthia Lavoie, qui a été élue au poste de présidente afin de représenter la Serre de Colombier.

« C’est un projet qui m’intéresse énormément et je voulais m’impliquer pour un mandat de deux ans. Après la réunion, nous avons discuté de qui veut faire quoi et j’ai fini avec la présidence », explique Mme Lavoie, très heureuse du résultat.

Le conseil d’administration est aussi formé de Russel Tremblay (Les Saveurs boréales), vice-président, Karine Vivier (Les Amis de la ferme), secrétaire, Gilles Simard (Ferme Gilles Simard), trésorier, Yves Laurencelle (Ferme Yves Laurencelle), administrateur, Israël Deschênes (Le Paradis fruitier), administrateur.

Un siège d’administrateur reste à pourvoir par un membre affilié œuvrant dans le secteur du soutien à l’emploi. « Nous recherchons également un directeur général », dévoile la présidente.

La mission sociale de SEVA est d’offrir des emplois valorisants et utiles à des personnes ayant des limitations physiques ou intellectuelles ou des difficultés d’intégration au travail.

Sur le plan économique, SEVA veut devenir un leader local et régional en entreposage, transformation et distribution de produits alimentaires pour stimuler le développement socioéconomique et permettre aux producteurs et transformateurs locaux de se doter d’une vision concertée.

SEVA compte favoriser l’accès à une alimentation de qualité produite localement, ce qui entre dans la grande stratégie de la MRC nourricière, lancée par la MRC de la Haute-Côte-Nord.

La prochaine réunion de l’entreprise d’économie sociale se tiendra en septembre. Le nouveau conseil d’administration en apprendra davantage sur les projets de SEVA.