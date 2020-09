Nouveaux cas de la COVID-19 en Côte-Nord : les deux personnes sont hospitalisées à l’extérieur de la région

La Côte-Nord a enregistré deux nouveaux cas de COVID-19 en peu de temps au début du mois de septembre, soit un dans la MRC de Caniapiscau et l’autre dans celle de la Manicouagan. « Les deux personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées actuellement à l’extérieur de la région », confirme le médecin-conseil en santé publique au CISSS de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun.

Le total des cas de COVID-19 est donc porté à 129, dont 127 sont considérés guéris, selon les données de l’Institut de santé publique du Québec.

L’enquête épidémiologique est présentement en cours pour les deux nouvelles personnes infectées. « Pour le cas de Caniapiscau, lorsqu’il était contagieux, il était en dehors de la Côte-Nord, ce qui fait en sorte qu’il n’a eu aucun contact dans la région et donc, aucun risque pour la population », explique Dr Fachehoun.

Quant à celui de la Manicouagan, il résidait dans un milieu de vie pour aînés, mais pour des raisons de confidentialité, aucun autre détail n’a été dévoilé.

Rentrée scolaire

La rentrée scolaire inquiétait la médecin-conseil, mais celui-ci se dit maintenant « rassuré » vu les trois axes d’intervention qui ont été mis en place pour le bien-être des élèves. Aucun cas dans les écoles n’a été enregistré jusqu’à maintenant. « On va se croiser les doigts pour que ça demeure comme ça », déclare Dr Richard Fachehoun.

Parmi les mesures implantées, on retrouve des visites en milieu scolaire par le CISSS de la Côte-Nord conjointement avec la CNESST. De plus, le médecin-conseil assure que si un cas se présente dans une école, « les investigations seront réalisées très rapidement tout comme les tests de dépistage ».

Dr Fachehoun rappelle aux parents de surveiller les symptômes de leur enfant et de suivre les recommandations du guide des symptômes publié sur le site du ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Délais

En ce qui concerne les délais pour obtenir une réponse à un test de dépistage, le président directeur général par intérim au CISSS de la Côte-Nord, Claude Lévesque, affirme qu’ils seront améliorés puisqu’à compter de lundi le 7 septembre, le transport des échantillonnages sera réalisé sept jours sur sept.

De plus, la semaine prochaine, le CISSS régional obtiendra plus d’informations concernant la manière de catégoriser les régions du Québec, tel qu’annoncé par le premier ministre François Legault. « Des analyse seront faites par MRC, ajoute M. Lévesque. On a des données régionales, mais on attend les directives nationales. On va utiliser des indicateurs pour chaque région. On va vous en dire plus dans les prochains jours. »

Si vous avez des symptômes de la COVID-19, Dr Fachehoun rappelle de rester à la maison et de contacter le 1 877-644-4545 pour vous faire dépister.