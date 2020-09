Relocalisation d’une ligne électrique de 69 kv près de Forestville

Hydro-Québec est à l’origine des travaux de déboisement qui longent la route 138 à la sortie ouest de Forestville. La Société d’état projette la relocalisation d’une ligne électrique de 69 kv qui dessert la population entre le poste électrique de St-Paul et celui de Forestville secteur Jean-Raymond.

La phase 1 de ce projet, réalisé sur un tronçon de 4,7 km au sud de la route 138, a pour principal objectif de sécuriser les infrastructures menacées par l’érosion.

« La ligne électrique est déplacée pour les mêmes raisons que celles qui ont mené à la relocalisation de la route 138 il y a quelques années, c’est-à-dire l’érosion maritime, confirme en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord, Martine Lapierre, conseillère Relations avec le milieu chez Hydro-Québec. L’érosion s’approche de nos infrastructures, et rend l’entretien plus difficile. »

La mairesse de Forestville Micheline Anctil, confie qu’Hydro-Québec, la Ville de Forestville ainsi que la MRC de La Haute-Côte-Nord qui est l’instance responsable de l’aménagement du territoire, « travaillent de concert depuis plusieurs années afin de cibler le meilleur tracé ».

Préoccupations

« Nous avons soumis deux préoccupations particulières à Hydro-Québec, ajoute la mairesse de Forestville et préfète de la MRC HCN. La sécurité de la route 138 et l’impact visuel. »

C’est la raison pour laquelle une bande d’arbres sera préservée afin de réduire l’incidence des vents surtout en hiver, auprès des usagers de la route 138.

Afin de minimiser les conséquences sur le panorama, les instances municipales se sont assuré que seul le déboisement requis sera réalisé, « afin de ne pas déformer le paysage plus que nécessaire».

Un préoccupation que partage Hydro-Québec. « Nous avons l’intention de diminuer les impacts en termes de déboisement, de paysage et d’empreintes sur le territoire », ajoute madame Lapierre.

Phase 2

Selon la mairesse de Forestville, si le climat est favorable, la phase 1 devrait être complétée à l’automne pour être en mesure de lancer la deuxième phase, actuellement en étude, au printemps 2021. « Il s’agit de déplacer le plus possible à l’extérieur du périmètre habité, la ligne électrique qui passe dans la ville, et ce à partir du pont avec la ligne 1, il faut aller raccorder au poste électrique de Jean-Raymond, pour enfin sortir la ligne de l’intérieur de la Ville. »

Du côté d’Hydro-Québec, on affirme que des inventaires terrain du milieu naturel seront réalisés sous peu afin de documenter ce projet tout en consultant la Ville et la MRC « afin de tenir compte des préoccupations et déterminer le meilleur tracé afin de contourner le périmètre urbain, précise la porte-parole. D’autant plus que la ligne actuelle a atteint sa durée de vie utile et que l’entretien est difficile étant donné sa localisation. »

Bien qu’il soit convenu que la nouvelle ligne sera installée au nord, les instances en place étudient actuellement le tracé afin de préserver au maximum les territoires, dont le parc Vincent, les résidences et l’aéroport. « C’est une préoccupation fort importante toujours dans l’unique objectif de sécuriser l’alimentation et la sécurité du public. Il faut que ces lignes-là passent à l’extérieur», affirme Micheline Anctil.

La représentante d’Hydro-Québec conclut qu’à échéance, la mise en service de ce projet (phase 1 et 2) engendrera une meilleure continuité de service. « Notre réseau sera plus robuste et fiable, toujours dans l’objectif de sécuriser l’alimentation électrique des clients. »