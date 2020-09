Un pas de plus vers l’égalité hommes-femmes

La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, se joignent à M. Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Côte–Nord, ont annoncé la signature d’une nouvelle entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur deux ans dans le cadre d’un projet pilote.

Cette entente va permettre à la région de la Côte-Nord de poursuivre ses propres objectifs en matière d’égalité et de mettre en œuvre des projets. Le Secrétariat à la Condition féminine participer à hauteur de 200 000 $.

Cet argent va être réparti entre les six municipalités régionales de comté de la région (Caniapiscau, Golfe-du-Saint-Laurent, La Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Minganie et Sept-Rivières), qui agiront à titre de mandataires afin de soutenir financièrement des projets dans leur territoire respectif. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et Le Regroupement des femmes de la Côte-Nord sont également d’importants partenaires.

Pour Isabelle Charest, « une société égalitaire est une société plus forte et, grâce à la mobilisation de nos partenaires régionaux, de nouveaux projets visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes seront mis en œuvre dans les six MRC de la région. J’en suis très fière et je remercie les MRC, des partenaires incontournables dans l’élaboration, le déploiement et la gestion de l’entente ainsi que des projets qui en découleront. Leur collaboration et leur expertise en condition féminine sont essentielles à la réalisation de projets qui ont un impact dans leur milieu. »

Quant à lui Jonatan Julien s’est dit très heureux que la Côte-Nord ait été sélectionnée comme « partenaire de l’une des nouvelles ententes sectorielles de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Cette entente permettra la mise en œuvre de projets concrets visant à réduire les inégalités existantes. J’invite tous les acteurs locaux à s’engager dans ces projets ».