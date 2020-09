Des tests de français pour la Côte-Nord

Le centre Alpha Lira, organisme à but non lucratif, vient d’obtenir la certification lui permettant de faire passer les tests de français pour la citoyenneté et pour l’entrée à l’université. Il est le seul à le proposer à l’est de Québec.

Le centre Alpha Lira va donc proposer à partir de la fin du mois ou le début du mois d’octobre le Test de connaissance du français (TCF) dans sa version généraliste et pour une première inscription en premier cycle dans un établissement d’enseignement supérieur en France. Sera aussi proposé le TCF pour le Québec, c’est-à-dire le test de connaissance du français pour les candidats désirant déposer un dossier d’immigration dans les bureaux d’immigration du Québec ainsi que celui pour le Canada, pour ceux désirant déposer un dossier d’immigration permanente économique ou obtenir la citoyenneté canadienne.

Ces tests sont proposés grâce au Centre international d’études pédagogiques (établissement public placé sous la tutelle directe du ministère chargé de l’Éducation nationale français).

Le centre Alpha Lira est aussi en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France pour proposer le TEF, test d’évaluation du français.

« Nous sommes en partenariat avec ces deux organismes, car ce sont ceux qui sont autorisés par le ministère de l’Immigration dans le cadre des tests de citoyenneté », précise Louise Pineault, présidente et directrice par intérim. « Ces tests s’adressent aux nouveaux arrivants et aux étudiants. Nous sommes les seuls habilités à l’est de Québec, il était important d’obtenir cette accréditation, car tout le monde ne peut pas se permettre de se rendre à Québec plusieurs jours pour passer un test. Nos examinatrices doivent suivre une formation et nous pourrons débuter fin septembre-début octobre. »

Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter le centre, d’expliquer dans quel but vous devez passer le test. En raison de la pandémie les personnes intéressées pour les concours et les tests sont répartis en petits groupes, il y aura donc possibilité d’arranger les horaires pour les personnes venant de plus loin.

Le Centre alpha LIRA a pignon sur rue à Sept-Iles depuis 1983. Organisme à but non lucratif, sa mission initiale était de venir en aide aux personnes se heurtant à des portes closes en raison de problèmes de littératie. La demande étant de plus en plus importante, a été ajouté le volet Immigration à nos services.

Pour contacter le centre : Centre alpha LIRA Examen(s) : TEF / TEF Canada / TEFAQ 425, Avenue Arnaud, Sept-Îles G4R 3B3, Téléphone : (418) 968 9843. Courriel : direction@centrealphalira.org Site Web : www.centrealphalira.org