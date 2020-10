Éclosion de gastro-entérite au CHSLD de Forestville

Les visites sont présentement restreintes au CHSLD de Forestville en raison d’une éclosion de gastro-entérite. Par communiqué, le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord confirme cette mesure, « qui vise à protéger l’ensemble des usagers et la population. »

Certaines visites peuvent être autorisées pour des raisons humanitaires seulement, et dans ce cas, des mesures de précaution doivent être appliquées, dont le respect des consignes d’isolement.

Le CISSS de la Côte-Nord rappelle que le lavage des mains avec de l’eau et du savon demeure le meilleur moyen de prévenir la transmission de la gastro et qu’aucune personne présentant des signes de toux, de vomissement ou de diarrhée ne devrait se présenter comme visiteur. De plus, le port du masque est obligatoire en tout temps.

Une nouvelle communication sera diffusée dès que la restriction sera levée.