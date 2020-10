Services de garde éducatifs : la Côte-Nord obtiendra de nouvelles places subventionnées

Le ministre de la Famille du Québec, Mathieu Lacombe, a annoncé ce lundi 5 octobre le déploiement de 4 359 nouvelles places subventionnées en service de garde éducatifs à travers 13 régions administratives où les besoins sont les plus criants, dont la Côte-Nord.

En conférence de presse, il a lancé un appel de projets invitant les Centres de la petite enfance (CPE) existants ou non existants à déposer leur candidature. « Dès maintenant, je vous invite à vous mobiliser, ces places sont disponibles, mais ça nous prend des projets », a-t-il déclaré, précisant que les responsables ont jusqu’au 15 janvier pour proposer leur dossier.

Parmi ces places, 2 500 faisaient partie du budget 2020 et les 1 859 supplémentaires sont celles qui avaient déjà été déployées, mais qui n’avaient pas été accordées.

Selon le ministre Lacombe, il s’agit d’un investissement de 72 M $ par année en coût d’opération pour le gouvernement provincial ainsi que de 75 à 90 M$ pour la construction des nouvelles infrastructures « selon les projets reçus ».

C’est à l’été prochain que les projets retenus seront dévoilés et, par la suite, les soumissionnaires devront réaliser leur projet dans un délai de deux ans maximum. En 2023, ces 4 359 nouvelles places devraient être disponibles, s’il n’y a pas de retard.

Cette annonce ne comprend toutefois pas de plan pour les conversions de places dans les services de garde régis, non subventionnés. « Nous en sommes encore dans les préparatifs, mais des annonces seront réalisées dans les prochaines semaines de ce côté-là aussi », indique M, Lacombe.

Attente

Plus de 40 000 enfants sont en attente d’une place en service de garde, selon les données du site La Place 0-5 ans. Mais, ce chiffre n’est pas représentatif, de l’avis du ministre.

« La liste d’attente tient compte des enfants qui sont encore à la maison avec leurs parents en congé maternité et paternité. De plus, on y retrouve ceux qui sont en service de garde régis, non subventionnés, qui ont donc tout de même accès à un service », a-t-il précisé.