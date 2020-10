Simon Thériault élu par ses pairs

L’élection par acclamation de Simon Thériault à titre de représentant de la zone 17 (Côte-Nord) au sein du conseil d’administration de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) a été confirmée le 30 septembre.

L’organisation, qui regroupe plus de 1 000 membres répartis dans près de 850 municipalités de petites et moyennes tailles principalement, est la source de référence et d’accompagnement des secrétaires-trésoriers et directeurs généraux du Québec.

L’ADMQ accompagne ses membres dans le développement de leurs compétences professionnelles en les soutenant dans l’amélioration de leurs pratiques de travail par une offre de service continue.

Tous les postes d’administrateurs de zones en élection ont été comblés à l’exception de celui de la zone 5 (pour lequel aucune candidature n’a été reçue).