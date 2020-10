Pandémie ou pas, les gens donnent à La Vallée des Roseaux

Malgré la pandémie qui a forcé le renouvellement de ses activités traditionnelles, la campagne de financement 2020-2021 de La Vallée des Roseaux va très bien grâce à l’adhésion de la population.

« On est agréablement surpris », lance d’un ton joyeux la présidente d’honneur de la campagne, Claire Tremblay. Les fonds recueillis jusqu’à maintenant laissent entrevoir que l’objectif de 300 000 $ sera atteint et même dépassé.

Directrice générale de l’organisme, Marie-Ève Plante partage le même avis. Elle garde même espoir que le résultat de l’année dernière, soit une récolte de 456 280 $, soit égalé, et ce, même si l’organisme a placé la barre plus basse en raison de la crise sanitaire.

« Même si on fait les choses différemment, on a des beaux montants qui rentrent », poursuit Claire Tremblay, dont le conjoint, aujourd’hui décédé, a séjourné à trois reprises à la maison de soins palliatifs.

Actuellement, une loterie bat son plein jusqu’au tirage le 30 octobre. Les billets au coût de 5 $ donnent la chance de remporter l’un des 15 prix à l’enjeu et dont la valeur varie de 75 $ à 495 $. À l’initiative de Claire Tremblay, 13 partenaires (deux offrent deux prix) ont accepté d’embarquer dans l’aventure.

La vente des 3 000 billets en circulation va tellement bien que 500 de plus ont dû être imprimés. S’ils trouvent tous preneurs, La Vallée des Roseaux récoltera 17 500 $.

Canettes-o-don

Il y a aussi l’activité Canettes-o-don qui connaît un succès phénoménal avec la cueillette de canettes et de bouteilles consignables. Au cours du mois de mai, elle a permis de récolter près de 32 000 $.

L’activité se tient à nouveau depuis le début de septembre et jusqu’au 25 octobre. À ce jour, cette deuxième phase a rapporté 12 000 $.

Avec la chasse au gros gibier qui vient de se terminer, Claire Tremblay lance un appel aux chasseurs afin qu’ils viennent porter leurs « corps morts » dans le conteneur placé à cet effet sur le stationnement de La Vallée des Roseaux.

Des gens sont arrivés d’aussi loin que la Haute-Côte-Nord et même du Saguenay (un ami de la présidente) pour se départir de quantités astronomiques de bouteilles et de cannettes pour la cause.

Vins, fromages et Noël

Parmi les belles réussites des derniers mois, on peut aussi parler de la nouvelle mouture de l’événement Vins et fromages. En juin, 350 boîtes ont été écoulées, permettant d’amasser 50 526 $, en incluant les commandites.

La formule sera répétée pour Noël avec un objectif de 500 boîtes cette fois-ci. Comme il n’y aura vraisemblablement pas de party de Noël cette année en raison de la pandémie, la présidente souhaite que les chefs d’entreprises achètent des boîtes pour les offrir en tirage parmi leurs employés. Une belle façon, dit-elle, d’encourager La Vallée des Roseaux tout en reconnaissant le travail de leur personnel.

« Les gens peuvent appeler tout de suite, mais nous, on veut livrer une ou deux semaines avant Noël », précise-t-elle, en soulignant que les boîtes renferment uniquement des produits québécois.

En août, la randonnée Vélo-Vallée a permis d’amasser quelque 24 000 $ pour La Vallée et le tournoi de golf a rapporté 39 000 $. Fin septembre, les restaurants Tim Horton de Baie-Comeau et Forestville ont aussi fait leur part dans le succès de la campagne de financement en amassant un montant record de 16 031 $ avec la vente des biscuits sourire.

D’autres idées d’activités de financement cheminent et seront dévoilées le moment venu. « La générosité des gens ne se dément pas, même en période de COVID », conclut Claire Tremblay avec gratitude.