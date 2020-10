Le restaurant du Boisé se démarque sur Tripadvisor

Le restaurant du Boisé situé aux Bergeronnes s’est démarqué sur la plateforme de voyages Tripadvisor en recevant le certificat d’excellence Traveller’s Choice. Un prix que reçoivent seulement 10 % des entreprises mondiales inscrites sur le site.

Ce prix reconnaît les entreprises qui obtiennent constamment de bons avis de la part des utilisateurs et rend hommage à une sélection d’hébergements, d’attractions et de restaurants qui témoignent d’un engagement envers l’excellence de l’hospitalité.

« Tripadvisor utilise un algorithme breveté pour déterminer les lauréats du prix Travellers’ Choice. Il tient compte de la qualité, de la quantité et de la récence des avis et opinions soumis par les voyageurs sur Tripadvisor sur une période de 12 mois, ainsi que de l’ancienneté et du classement d’une entreprise sur l’indice de popularité du site », est-il expliqué sur la plateforme web.

Pour être éligible au programme Travellers’ Choice, une entreprise doit maintenir une note globale de bulle Tripadvisor d’au moins quatre sur cinq, avoir un nombre minimum d’avis et doit être inscrite depuis un minimum de 12 mois.

Au moment d’écrire ces lignes, la fiche du restaurant bergeronnais cumulait 4,5 étoiles sur 5 pour un total de 160 avis. Le plus récent, daté du 14 septembre, mentionne que l’endroit vaut un détour. « L’accueil autant via téléphone que sur place était sympathique et généreux. Les plats étaient copieux et parfaits », y a indiqué son auteur, Turgeon2000.

Quant à Anthony Lemay, de passage au Boisé le 21 août, il a donné une note de 10/10 au restaurant d’Alexandre Gaudet, qui a pris la relève en pleine période de pandémie. « Je le recommande à tous! Leur carte est très intéressante, j’ai hâte de revenir », a-t-il commenté.

Pour le nouveau propriétaire et son équipe, « ce fut un nouveau départ incertain équipe en raison des mesures mises en place par le gouvernement », témoigne M. Gaudet sur la page Facebook du restaurant à la suite de l’annonce de son prix Traveller’s Choice.

« Malgré tout, nous n’avons jamais douté de nos capacités, nous avons innové et, avec notre détermination, nous sommes passés au travers avec brio », conclut-il.